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Украина отпраздновала День флага — Зеленский раздал награды На празднование Дня украинского флага собрались все президенты

Украинский флаг сегодня торжественно подняли в Василькове в Киевской области в День государственного флага. В церемонии принимал участие Владимир Зеленский. Были и президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

В кругу военных они почтили погибших минутой молчания. Глава государства вручил награды и боевые знамена, присвоил почетные звания, а также передал сертификаты на вооружение и военную технику.

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"Сегодня в подразделения Вооруженных сил Украины для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения - это модернизированные танки Т-64 и Т-72, ​​новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - отметил президент Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главных задачах для власти и общества на 2021 год, когда Украина отпразднует 30 лет независимости.