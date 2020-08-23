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Выборы в ОРДЛО – экс-премьер назвал условия для проведения "Что это за выборы, если не будут принимать участие кандидаты из других мест?"

Экс-премьер-министр Украины, бывший глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук в эфире телеканала «Украина 24» назвал условия для проведения выборов в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей, оккупированных российскими войсками и боевиками).

«Я с большим трудом себе представляю, что Верховная Рада сейчас может принять решение, что можно проводить выборы в ОРДЛО. Можно принять решение какое: выборы проводятся на подконтрольной территории тогда-то, выборы на неподконтрольной территории, да, проводить, но к этому времени нужно сделать первое, второе… должны же принимать участие партии украинские и пресса украинская. Что это за выборы, если не будут принимать участие кандидаты из других мест?», - отметил экс-премьер.

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Он подчеркнул, что выборы в ОРДЛО должны пройти согласно международным стандартам.

«Да, выборы, но – международные стандарты, стандарты ОБСЕ, а это же выборы на территории Украины, то есть выборы в Украине. А вопрос безопасности кто будет обеспечивать, и так далее? В этом виде постановление можно выписать - и в конце будет: да, провести выборы, но по международным стандартам», - заявил Марчук.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук обратился к Верховной Раде с предложением проверить постановление о проведении местных выборов на соответствие закону о местном самоуправлении и Минским соглашениям. Это стало результатом ультиматума российской стороны, которую не устроил пункт постановления о проведении местных выборов только на подконтрольных Украине территориях Донбасса; российская сторона пригрозила заблокировать все переговоры, если этот пункт не будет изменен.