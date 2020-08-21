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"Герус не понял, что попался": журналист об инциденте со скандальным нардепом После нападения на журналистку нардеп так и не принес извинений

Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус ("Слуга народа") после нападения на съемочную группу "Сегодня" на турецком курорте так и не принес своих извинений. После скандального инцидента журналисты в рамках закона заставят нардепа отчитываться за каждый шаг и декларировать каждую потраченную копейку.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил журналист Дмитрий Белянский.

"Андрей Герус совершенно явно препятствует журналистской деятельности, что является нарушением Уголовного кодекса Украины. При этом Андрей Герус знает, что имеет дело с журналистом, знает, где работает этот журналист, что ему надо, какой материал он готовит и какие вопросы его интересуют… Спустя неделю мы не дождались от Андрея Геруса ни раскаяний, ни извинений. К сожалению для себя, Андрей Герус не понял, что он действительно попался", - заявил Белянский.

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По словам журналиста, после скандального инцидента Герус "по целому ряду признаков не имеет права в принципе вести какую-либо общественную деятельность".

"Если он думает, что мы оставим его в покое, то я хочу сказать, что мы еще не начинали. Теперь мы будем с ним жить. Отныне Герус будет отвечать перед журналистами за каждое свое действие, Герус будет отвечать за каждую потраченную им копейку, Герус будет объяснять каждое принятое им решение. Любой политический или общественный деятель, взаимодействующий с Герусом, также будет отвечать на наши вопросы, где мы можем их задать как журналисты, действуя строго в рамках закона", - отметил он.

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Как подчеркнул Белянский, это будет продолжаться до тех пор, "пока господин Герус не сложит с себя депутатские полномочия и не прекратит заниматься общественной деятельностью в любой форме".

Напомним, один из самых богатых депутатов Верховной Рады, глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус был замечен на отдыхе на одном из самых роскошных курортов Турции. Герус напал на съемочную группу "Сегодня", которая хотела выяснить подробности и стоимость отдыха.