20:26, Сегодня

"Найти формат диалога, но не дубинками": Зеленский о событиях в Беларуси Президент осудил применение силы против митингующих

Президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" и "Сегодня" прокомментировал протесты в Беларуси и то, повлияет ли эта ситуация на отношения между нашими странами.

"Я бы не хотел, чтобы хоть что-то мешало отношениям между людьми. Самое главное - отношения между народами. Это глубже и важнее, чем отношения между правлениями, между властью. Все это временно в нашей жизни", - заявил он.

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Зеленский отметил, что недопустимо против собственного народа применять силу.

"Что касается кровопролития - ни в коем случае, мы сразу отреагировали, как бы то ни было, что бы там ни происходило, власть и общество должны найти формат диалога, неважно какой, но не дубинками, извините! Спокойный формат диалога, и выйти из этого сложного вопроса, сложного положения, которое продолжается в Беларуси", - подчеркнул президент.

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Напомним, ранее экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко в эфире телеканала "Украина 24" призвал жестко отреагировать на обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко во вмешательстве в свои внутренние дела и на выдачу России наемников ЧВК "Вагнер", экстрадиции которых добивался Киев.