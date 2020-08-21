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"Топчутся по Конституции": Ляшко о суде против него Олег Ляшко заявил о политическом заказе

В Бориспольском суде сегодня должно состояться очередное заседание по иску нардепа Андрея Геруса против лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Сам Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что дело против него затягивают специально.

"Как мы видим, каждую неделю мы ходим по судам и прокуратурам, отмываемся от сфальсифицированных уголовных дел. В третий раз переносится заседание, потому что прокуратура нарушает закон. Они так стараются быстро сфальсифицировать уголовный приговор, что топчутся по Конституции, нашим правам, и Уголовному процессуальному кодексу. Они выполняют политический заказ", — сказал он.

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Ляшко заявил, что иск Геруса полностью неправдив.

"Меня обвиняют в том, что я якобы нанес телесные повреждения главе парламентского комитета по вопросам энергетики Герусу. Никаких телесных повреждений я никому не наносил, но мы категорически выступаем против той политики, которую проводят те, кто сегодня руководит энергетикой. Это фактически уничтожение энергетической независимости и разрушение экономики. Мы вынуждены тратить время, чтобы доказывать очевидные вещи", — сказал он.

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Ляшко возмутился, что из-за политики Геруса страдают простые украинцы.

"Это преступная политика, которая водит нас по кругу зависимости. Вместо того чтобы создавать рабочие места в Украине... Люди вынуждены искать работу за границей, а в Украине выжженная земля из-за таких, как Герусы, Тарасюки из НКРЭКУ, бывший премьер Гончарук, которые делали все для того, чтобы разрушить украинскую экономику. Мы оппоненты такой политики, за что и страдаем и нас таскают по судам", — сказал он.

Напомним, в прошлом году Ляшко и Герус подрались в аэропорту "Борисполь", после чего Герус подал иск в суд. На прошлой неделе Герус не явился на заседание, так как был на отдыхе на дорогом курорте в Турции.