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Кравчук обратился к Раде насчет Донбасса: "слуга народа" рассказал, когда займутся вопросом Александр Мережко рассказал, когда парламент рассмотрит обращение экс-президента

Председатель Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук обратился в Верховную Раду относительно изменения пункта 4 постановления о местных выборах. Это обращение прокомментировал председатель комитета совета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества из фракции "Слуга народа" Александр Мережко в эфире канала "Украина 24".

"Насколько я знаю, это обращение уже было направлено к председателю ВР. Возможно, уже на следующей неделе депутаты смогут ознакомиться с содержанием этого письма. Будут рассматривать позднее 25 августа (дата внеочередного заседания Рады - Ред.), так как повестка дня официально была определена, то есть никаких изменений не предвидится. Скорее всего, когда начнется очередная сессия ВР, то тогда и будет рассматриваться этот вопрос", — сказал он.

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Напомним, члены российской делегации в Трехсторонний контактной группе, представляющие ОРДЛО, выразили свое недовольство постановлением Верховной Рады о назначении местных выборов на подконтрольной Украине территории Донбасса. В частности, они заявляют, что Минским договоренностям противоречит пункт, где одним из условий для проведения выборов на оккупированных территориях является контроль над границей. Поэтому они блокировали дальнейшие переговоры.

В связи с этим Кравчук обратился к Раде с предложением рассмотреть, соответствует ли это постановление закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и Минским соглашениям.