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Лукашенко не воспринял дружественный жест Украины – экс-министр про отзыв посла Украинская власть должна жестко ответить президенту Беларуси, считает Константин Грищенко

Украина должна жестко отреагировать на обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко во вмешательстве в свои внутренние дела и на выдачу России наемников ЧВК "Вагнер", экстрадиции которых добивался Киев.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, комментируя отзыв из Минска украинского посла Игоря Кизима.

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Как пояснил Грищенко, вызов посла для консультаций – это проявление неудовлетворения страны тем, что происходит в двусторонних отношениях, либо осуждение того, что происходит внутри страны.

"Есть много заявлений со стороны Лукашенко, его представителей по поводу якобы вмешательства украинской стороны в события в Беларуси. Это абсолютно неприемлемо по многим причинам. Первая и главная – Украина не собирается вмешиваться так или иначе. А то, что накануне выборов предлагалось организовать визит украинского президента в Беларусь – по идее это должно было восприниматься как поддержка действующего президента. Если ты не воспринимаешь дружественный жест, а после этого еще начинаешь раскручивать, что якобы украинская власть является врагом Беларуси – тогда нужно реагировать жестко", - подчеркнул экс-глава МИД.

По его словам, нынешнюю реакцию властей Украины нельзя назвать жестокой:

"Пока что позиция такая, что надо сохранять возможность отношений с кем бы то ни было. Но так оно работает определенное время, придется определяться".

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Напомним, что власти Беларуси 29 июля заявили о задержании недалеко от Минска 33 наемников российской ЧВК "Вагнер". Украина попросила об их экстрадиции, аргументируя это тем, что задержанные наемники воевали на Донбассе. Несмотря на это, задержанных передали России.

17 августа посол Украины в Минске Игорь Кизим был отозван для консультаций.