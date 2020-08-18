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Переговоры по Донбассу: эксперт объяснил резонансный указ Зеленского Включение Витольда Фокина в состав ТКГ может дать новый толчок переговорам, считает Геннадий Дубов

Экс-премьер-министр Украины Витольд Фокин на переговорах по Донбассу может задействовать свой опыт долгого проживания в Луганской области для контактов с представителями ОРДЛО.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал политический эксперт Геннадий Дубов, комментируя указ президента Владимира Зеленского о назначении Фокина первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

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По его мнению, почтенный возраст экс-премьера не будет мешать переговорному процессу. Дубов отметил, что возрастных политиков сегодня в мире достаточно, и привел в качестве примера кандидата в президенты США Джо Байдена, который, если победит, закончит свою каденцию далеко за 80.

"Он (Фокин - ред.) ценен тем, что имеет опыт проживания на Луганщине очень долго. Он хорошо разбирается, что происходит в умах этих людей. Именно как контактер с представителями Донбасса как на подконтрольных территориях, так и на неподконтрольных, он может быть полезным. Я думаю, здесь нет проблемы", - считает он.

По словам эксперта, судить об эффективности Фокина можно будет по результату.

"Мы видим, что эта команда в ТКГ результата достигает на сегодняшний день, потому что перемирие продолжается, люди не гибнут. Посмотрим, что будет дальше, а пока результат есть. Фокин и Кравчук не демонстрировали агрессивной риторики, не обижали тех людей, которые противостоят нам там поэтому, возможно, будет более углубленный компромисс. Мы ждем обмена. Это будет показателем - если на уровне президентов Украины и РФ договоренность будет выполнена, то это будет первым ярким маркером, что мы идем к разрешению конфликта", - отметил Дубов.

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Отметим, что президент Владимир Зеленский 18 августа своим указом ввел первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в состав украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

Напомним, 20 июля украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе возглавил первый президент Украины Леонид Кравчук вместо вышедшего из группы второго президента Леонида Кучмы.