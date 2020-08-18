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Минск исчерпал себя — в "Слуге народа" рассказали, куда перенести переговоры по Донбассу Депутат Богдан Яременко рассказал, почему нужно переносить переговоры ТКГ

Народные депутаты от "Слуги народа" распространили открытое заявление, в котором предостерегают президента Беларуси Александра Лукашенко от силового подавления протестов. Также ходят разговоры о том, что нужно перенести из Минска площадку переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Подробности в эфире телеканала "Украина 24" рассказал депутат Богдан Яременко, член комитета по внешней политике и межпарламентского сотрудничества.

"Вопрос, куда можно перенести площадку для переговоров ТКГ из Минска — это вопрос консультаций, это не тот вопрос, который можно решить в одностороннем порядке. Потому что есть еще Россия, для которой тоже должно быть комфортное место. Есть еще ОБСЕ, но там, думаю, меньше проблем. Есть достаточное количество вариантов, теоретически", — сказал он.

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Депутат прокомментировал предложение экс-министра иностранных дел Украины Константина Грищенко по поводу столицы Казахстана.

"Почему бы и нет? С моей точки зрения, есть более удачные места для проведения переговоров, например, Швейцария, которая столетиями служит площадкой для многосторонних переговоров. Есть проблема с представителями ОРДЛО, которые не могут выехать в Европу из-за санкций, но это больше проблема Украины, потому что технически это решается легко — страна, которая предоставляет площадку, гарантирует безопасность и возможность вернуться на свою территорию. Но Швейцарию я назвал для примера. Есть еще вариант Турция - Стамбул. Страна, которая не применяла никаких санкций", — сказал он.

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По словам Яременко, можно легко найти другую площадку для переговоров, а из Минска нужно уходить.

"Главное сейчас — отказаться от посреднических услуг Минска, Минск исчерпал себя. Это с самого начала было сомнительным дипломатическим решением — проводить переговоры на территории страны, которая является сателлитом Российской Федерации. И нужно найти новый способ двигаться дальше быстро, уже не должно быть пауз в переговорах", — заявил он.

Ранее политолог рассказал, как протесты в Беларуси повлияют на переговоры по Донбассу.