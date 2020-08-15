20:23, Сегодня

Скандальный нардеп напал на журналистку в Турции: появились новые подробности Андрей Герус угрожал сьемочной группе полицией

Журналистка "Сегодня" Дарья Сметанко рассказала в эфире телеканала "Украина 24" подробности конфликта с нардепом Андреем Герусом на роскошном курорте в Турции.

По ее словам, нардеп после долгих уговоров вернул ей отобранное журналистское удостоверение, но запретил его снимать.

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"Мы были на ресепшене в отеле, говорили с директором, также Андрей Герус вызвал полицию, чтобы пообщаться. Ранее мы выехали в Турцию, чтобы увидеть, как отдыхают нардепы. Увидели мы тут Андрея Геруса, видели, как он был в бассейне, как он отдыхал. И я спрашивала, сколько стоит такой отдых народного избранника, он мне не ответил, а после того, как мы к нему подошли, он вырвал мое журналистское удостоверение", - рассказала Сметанко.

По ее словам, журналистка вместе с Герусом направилась к ресепшену, "так как он сказал, что только там нам его отдаст".

"Отдал он его только после того, как с нами начали общаться сотрудники отеля. Наш разговор продолжался примерно полчаса, вопрос решили компромиссным путем. Он не написал на нас заявление в полицию, но нам запретили его снимать, подходить ближе чем на 5 – 10 метров, то есть не нарушать частную жизнь. Нас отпустили, все с нами хорошо", - сообщила она.

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Напомним, один из самых богатых депутатов Верховной Рады, глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус был замечен на отдыхе на одном из самых роскошных курортов Турции. Герус напал на съемочную группу "Сегодня", которая хотела выяснить подробности и стоимость отдыха.