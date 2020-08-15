18:42, Сегодня

Скандального нардепа заметили на шикарном курорте - Герус напал на журналистку Депутат отказался отвечать на вопрос, откуда у него деньги на VIP-отдых

Один из самых богатых депутатов Верховной Рады, глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус ("Слуга народа") был замечен на отдыхе на одном из самых роскошных курортов Турции. Скандальный депутат напал на съемочную группу, которая хотела выяснить подробности его отдыха.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", отель, где остановился нардеп, предлагает вип-виллы с собственным бассейном, террасой, сауной, гардеробной комнатой и отдельной комнатой для персонала. За шесть ночей такого отдыха надо выложить порядка 10 тыс. евро.

"Вам не стыдно за такой отдых? Во сколько он вам обошелся?" - спросила корреспондентка "Сегодня" у Геруса.

На это нардеп ответил, что "все можно увидеть на сайте турагенства".

Читайте также: Современный Буратино с золотым ключиком – Спивак о Герусе

Затем Герус напал на съемочную группу "Сегодня", которая сняла его в отеле, и отобрал у журналистки удостоверение, что является препятствием журналистской деятельности - статья 171 Уголовного кодекса Украины.

Съемочную группу удерживают в отеле, нардеп вызвал полицию, чтобы не отвечать на вопросы журналистов. Журналисты пытаются связаться с консулом Украины в Турции.

Напомним, что Андрей Герус был признан одним из самых состоятельных депутатов Верховной Рады, задекларировав за 2019 год 38 млн грн доходов.

Читайте также: Готов свидетельствовать против Геруса — нардеп Кучеренко

Происхождение этих средств вызывает вопросы. Депутат Анна Скороход, которая была исключена из фракции "Слуга народа", обвиняла Геруса в получении 400 тыс. долларов взятки за внесение скандальной поправки к закону о рынке электроэнергии, которая позволила начать импорт электроэнергии из России.