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Критиковать Беларусь непродуктивно - эксперт о выдаче вагнеровцев России Украинская власть должна воздерживаться от воинственных заявлений, считает Олег Стариков

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов превысил свои полномочия, критикуя Беларусь за возврат России наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" военный эксперт Олег Стариков.

"Комментировать от имени государства имеют право только президент, министр иностранных дел и глава Верховной Рады. Никакой секретарь СНБО никакого отношения к внешней политике не имеет, поэтому он (Данилов – ред.) превысил свои полномочия", - отметил военный эксперт.

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Стариков выразил убеждение, что украинские власти должны воздерживаться "от таких воинствующих заявлений".

"Беларусь является дружественной страной, и мы тут должны выдержать позицию нейтралитета. У нас большой оборот с Беларусью, с 2014 года она нам оказывала всяческую помощь для сдерживания агрессии. Поэтому нынешние заявления контрпродуктивны, и президент должен отреагировать", - подчеркнул он.

Отметим, что секретарь СНБО Алексей Данилов назвал возвращение властями Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" в Россию недружественным шагом по отношению к Украине, который негативно скажется на отношениях государств.

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Напомним, что власти Беларуси 29 июля заявили о задержании недалеко от Минска 33 наемников российской ЧВК "Вагнер". Сообщалось, что около 200 наемников якобы прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию во время выборов президента.

14 августа генпрокуратура РФ объявила, что 32 наемника, имеющие российские паспорта, вернулись в Россию. Еще один вагнеровец, имеющий белорусское гражданство, остался в Беларуси.

Спикер МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что задержанные в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе.