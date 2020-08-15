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Он паникует - в "Слуге народа" объяснили слова Лукашенко о протестах в Беларуси Громкие заявления белорусского лидера ничего не изменят, заявили в "Слуге народа"

Заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы причастности Украины к организации протестов оппозиции вызваны паникой.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

"Я думаю, что (такие заявления Лукашенко - ред.) особо ничего не изменят, потому что мы видим, что Лукашенко сейчас не уверен, что он прямо сейчас паникует", - отметила Ясько.

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На замечание ведущей, что белорусский президент выглядит достаточно уверенно, нардеп ответила:

"Ну, я бы не сказала. Те методы, которые он сейчас использует - можно увидеть, что он не уверен... Мы знаем, что Украина всегда стоит на стороне свободы, и от этого мы не отступим".

Как известно, президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что протесты против его переизбрания координируются из-за рубежа. По его словам, в Беларусь "понаехали из Польши, из Голландии, из Украины", чтобы дестабилизировать ситуацию.

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Напомним, ранее аналитик Дмитрий Корнийчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что у оппозиции в Беларуси есть только один способ напугать президента Александра Лукашенко.