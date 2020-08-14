"Лукашенко сделал выбор": в МИД Украины прокомментировали выдачу вагнеровцев Путину
Украинская сторона не дождалась ответа на запрос об экстрадиции наемников
Президент Беларуси Александр Лукашенко "сделал выбор в пользу России", выдав президенту РФ Владимиру Путину задержанных наемников российской частной военной компании "Вагнер".
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы МИД Украины Евгений Енин, комментируя официальное сообщение генпрокуратуры РФ о возвращении вагнеровцев в Россию.
Заместитель главы МИД отметил, что экстрадиции наемников добивалась украинская сторона.
"Беларусь является участницей так называемой Минской конвенции о правовой помощи по уголовным делам... Насколько мне известно, украинская сторона передала соответствующие документы на рассмотрение белорусской стороны - и на основании этих документов должна быть начата так называемая экстрадиционная проверка, которая является проверкой наличия или отсутствия оснований для экстрадиции", - объяснил он.
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По словам Енина, "если названные граждане отправились на территорию России, то предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе".
"Россия не выдает своих граждан, если у тех есть российский паспорт. Мы с самого начала не исключали возможности того, что Лукашенко будет разыгрывать этот вопрос и использовать в качестве какой-нибудь разменной карты в первую очередь с Россией - и теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу России", - заявил он.
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Напомним, что власти Беларуси 29 июля заявили о задержании недалеко от Минска 33 наемников российской ЧВК "Вагнер". Сообщалось, что около 200 наемников якобы прибыли в страну, чтобы дестабилизировать ситуацию во время выборов президента.
14 августа генпрокуратура РФ объявила, что 32 наемника, владельцы российских паспортов, вернулись в Россию. Еще один вагнеровец, имеющий белорусское гражджанство, остался в Беларуси
Спикер МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что задержанные в Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе.