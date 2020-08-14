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Украина инициировала в ПАСЕ декларацию по протестам в Беларуси: подробности Украинская делегация призвала к мирным новым выборам в Беларуси

Украина вместе со странами Балтии инициировала в Парламентской ассамблее Совета Европы декларацию о событиях в Беларуси.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от партии "Слуга народа", глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

"Сейчас я держу документ - сегодня я инициировала вместе с главами делегаций наших дружественных стран (Латвия, Литва, Эстония) подписать так называемую "белорусскую декларацию", где мы осуждаем те выборы, которые состоялись, что произошло множество правонарушений, массовое насилие происходит - и призываем к освобождению демонстрантов, которые сейчас в тюрьмах. Мы призываем к проведению мирных новых выборов. Здесь есть подписи делегатов других стран, мы начали связываться с другими делегатами. Думаю, к такому заявлению присоединятся многие", - заявила Ясько.

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На вопрос, обсуждались события в Беларуси во фракции "Слуга народа", нардеп ответила:

"Постоянно ведутся дискуссии, мы находимся на связи. Но вы знаете, что сейчас Верховная Рада находится на каникулах. Я думаю, что мы будем иметь какую-то более обновленную позицию ближе ко дню, когда будем собираться на внеочередное заседание. Но все меняется очень быстро".

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Напомним, ранее нардеп от партии "Голос" Инна Совсун в эфире телеканала "Украина 24" заявила, что власти Украины должны призвать президента Беларуси Александра Лукашенко назначить новый тур выборов и прекратить насилие в отношении протестующих.