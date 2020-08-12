23:16, Вчера

Молодежь не хочет платить налоги – "слуга народа" о протестах в Беларуси Нардеп Евгений Шевченко считает, что белорусские демонстранты не ценят стабильность

Против переизбрания президента Беларуси Александра Лукашенко протестуют молодые люди, которым "приелась стабильность" и которые не хотят платить налоги.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко.

"С одной стороны, понятно, что людям, которые жили в Беларуси, особенно молодежи, приелась стабильность. Им хочется адреналина, им скучно, они не хотят платить налоги, потому что они еще молоды, работают, но они забывают, что когда-нибудь они станут старше, и кто-то должен будет платить налоги, чтобы им платили пенсию", - сказал нардеп.

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Шевченко отметил, что те, кто протестует в Беларуси, "имеют на это право абсолютно". Однако "слуга народа" заявил, что не может понять – "а что именно они требуют от Лукашенко, от власти"?

"Я ничего не слышал, кроме "Уходи, Лукашенко". Спроецируем ситуацию: Лукашенко уходит, Тихановская взяла в руки власть. Двух слов связать не может, никогда в жизни ничем не занималась. Какие будут последствия? Заводы, фабрики, колхозы остановятся, придут иностранцы и начнут грабить, землю продадут непонятно кому, социальные устои, которые Лукашенко сохранял, все уйдут в небытие", - заявил депутат.

Шевченко также объяснил, что поздравил Лукашенко с переизбранием, руководствуясь "геополитическими интересами Украины как государства".

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Напомним, ранее бывший заместитель главы ЦИК Украины Андрей Магера в эфире телеканала "Украина 24" назвал признаки фальсификации выборов в Беларуси.