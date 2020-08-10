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ЦИК назначила дату местных выборов: перенесут ли их из-за карантина Замдиректора Комитета избирателей рассказала, как эпидемия коронавируса может повлиять на местные выборы

Местные выборы, которые должны пройти в октябре, не будут переносить из-за карантина. Об этом рассказала заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник в эфире канала "Украина 24".

"Вряд ли их перенесут по всей территории Украины. Отменить их не могут, перенести — вряд ли. Очевидно, выборы будут проводиться, или будут введены некоторые изменения в проведении выборов в отдельных районах — я не имею в виду Донецкую и Луганскую область, речь о территориях, местах или районах, в которых наблюдается вспышка коронавируса. Но Комитет избирателей Украины хочет предостеречь власти от манипуляций пандемией и предоставить право всем гражданам, которые имеют право на волеизъявление, использовать его", — сказала она.

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Линник также рассказала, что хотя есть рекомендации о мерах эпидемиологической безопасности во время выборов, не везде в бюджете есть на это средства.

"Рекомендуется проводить температурный скрининг (на избирательных участках — ред.), но денег на это нет, и возможно, средства выделит или местный совет, или определенные кандидаты или партии обеспечат избирательные комиссии дистанционными термометрами. Антисептики, маски должны быть обязательно", — отметила она.

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Напомним, Центризбирком Украины официально назначил первые местные выборы в Украине на воскресенье 25 октября 2020 года. Выборы будут проходить на участках 1441 сельских, поселковых, городских советов, территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей в 24 областях страны