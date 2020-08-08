21:34, Вчера

Когда пройдет обмен пленными: эксперт не порадовал прогнозом Если Украине передадут 100 пленных, это будет очень хорошо для страны

Координатор группы по освобождению военнопленных «Патриот» Олег Котенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о возможном обмене пленными, в частности, кого могут обменять и когда.

«Сразу скажу, что это очень смелое заявление господина Ермака о том, что нам готовы передать наших 100 человек. Если такое будет, это будет очень хорошо для Украины. Но больше вопросов от слов Ермака, чем ответов. Он говорит о крымских татарах. Но непонятно, при чем здесь крымские татары, потому что это два разных обмена», - отметил эксперт.

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По его словам, крымские татары, скорее всего, не войдут в список, который передаст ОРДЛО. Значит, это должны быть люди, находящиеся в Донецке и Луганске в плену.

«Я вам скажу честно, я не верю, что в кратчайшие сроки может произойти этот обмен. Потому что тенденция последних 6 лет – единственные обмены, когда проходят, это действительно ближе к Новому году. И действительно ОБСЕ в этом играет огромную роль, она в отчетах пишет, что все-таки как-то участвует в «минском» процессе, и что благодаря ОБСЕ проводятся такие обмены. Но они проводятся в конце года, чтобы себе какую-то статистику улучшить», - заявил Котенко.

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Как известно, последний обмен пленными между Украиной и оккупированными территориями ОРДЛО состоялся 16 апреля. В рамках обмена в Украину вернулись 20 человек, на неподконтрольные территории Донбасса отправились 14.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 6 августа анонсировал новый обмен пленными в формате 100 на 100, который может состояться в течение ближайших недель.

Напомним, экс-глава СБУ Игорь Смешко в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, почему президент России Владимир Путин сегодня заинтересован в соблюдении режима тишины на Донбассе.