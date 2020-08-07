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На канале "Украина 24" состоится премьера программы о местных выборах — "Україна обирає" Зритель узнает самое важное — об электоральных предпочтениях граждан, политических технологиях, программах партий, особенностях кандидатов

9 августа на канале «Украина 24» состоится премьера программы о местных выборах — «Україна обирає». Тигран Мартиросян будет анализировать все события недели, которые произошли в ходе избирательной кампании. Новый проект будет выходить каждое воскресенье в 21:00 и продлится до подведения окончательных результатов голосования.

«Сделать выбор — важно. Но важнее — понимать, какой выбор ты делаешь. Специально для зрителей мы запускаем новую программу «Україна обирає». Тигран Мартиросян вместе с гостями в студии будет конструктивно, объективно и на детали разбирать каждую тему, касающуюся политического выбора украинцев на местных выборах. С каналом различных мнений «Украина 24» будем узнавать обо всех политических изменениях и сложных процессах местных выборов вместе», — рассказал главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

«Україна обирає» — еженедельная итоговая программа, в которой Тигран Мартиросян сообщит и проанализирует главные новости недели, которые произошли в ходе избирательной кампании.

Зритель узнает самое важное — об электоральных предпочтениях граждан, политических технологиях, программах партий, особенностях кандидатов и о возможных нарушениях правил ведения агитации. Тигран обещает рассказать все, кроме одного: за кого следует проголосовать. Этот выбор нашим зрителям необходимо сделать самостоятельно.

«Избирательная кампания в Украине фактически уже стартовала и все происходящее вокруг прямо или косвенно связано с предстоящими выборами. В рамках нового общенационального проекта мы наложим информационную матрицу на всю страну, чтобы вместе с нашим зрителем прожить эту непростую политическую осень, трезво оценить действия, программы, обещания политиков и уже в октябре сделать осмысленный выбор», — поделился Тигран Мартиросян.

Не пропустите премьеру итоговой программы «Україна обирає» 9 августа в 21:00. Будьте в курсе всех политических событий!