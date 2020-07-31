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В переговоры по Донбассу хотят включить экс-премьера: громкое заявление от Кравчука По словам Леонида Кравчука, окончательное решение еще не принято

Участником Трехсторонней контактной группы по Донбассу может стать первый премьер-министр Украины (1990—1992 гг) Витольд Фокин.

Об этом в эфире "Украины 24" сказал новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Отвечая на вопрос, какие новые фамилии могут появиться в делегации, Кравчук заявил:

"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин, его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс, чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут".

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По словам Кравчука, участники делегации планируют собраться на днях.

"В понедельник в 15:00 будем собираться всей делегацией, поговорим, познакомимся, каждый выскажет свое мнение, что он видит, как он видит. Потому что Зеленский имеет одну цель - активное наступление по всем вопросам: политическим, идеологическим. Это означает, что мы не можем отставать, что мы заинтересованы, что мир должен быть не на словах, а на деле", - отметил политик.

Напомним, накануне заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак написал письмо, в котором заявил о выходе из переговоров по Донбассу на уровне советников лидеров "нормандской четверки". Эксперт-международник Андрей Бузаров в эфире "Украина 24" объяснил это заявление Козака и рассказал, чего хочет Россия.