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Заявление Козака по Донбассу - эксперт объяснил, чего ждать от России Кремль не видит перспектив в переговорном процессе

Россия не видит перспектив дальнейших переговоров относительно Донбасса и может полностью заморозить переговорный процесс с Украиной.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" эксперт-международник Андрей Бузаров, комментируя письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака относительно его выхода из переговоров по Донбассу.

"Любой человек, изучающий конфликт на Донбассе, прекрасно понимает, что российская позиция, которая содержится в этих документах, является логичной в части деятельности России за последние 6 месяцев в рамках "Нормандии". Деятельности как таковой нет, Россия в феврале-марте взяла паузу. Я думаю, что логичным будет приостановление в одностороннем порядке участия России в какой-либо активной переговорной теме с украинской стороной", - заявил Бузаров.

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Эксперт напомнил, что ранее второй президент Украины Леонид Кучма отказался участвовать в переговорном процессе. По его словам, Кучма "прекрасно понимает, что Россия не видит перспективности переговоров на сегодняшний день".

При этом международник отметил, что Россия на сегодня не может полностью выйти из переговорного процесса.

"России выгодно сохранение какой-то площадки. Если бы Россия хотела вообще не переговариваться с украинской стороной, она могла бы прекратить переговоры за несколько минут. Но очевидно, что какую-то связь Украина и Россия должны сохранять, поэтому Россия пока не настроена полностью выйти из переговорного процесса. Но и перспектив в переговорном процессе они не видят", - заключил он.

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Напомним, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак написал письмо, в котором заявил о выходе из переговоров по Донбассу на уровне советников лидеров "нормандской четверки".

Экс-министр иностранных дел Константин Грищенко рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что означает письмо Дмитрия Козака для переговорного процесса.