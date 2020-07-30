"Полный хаос": Саакашвили рассказал, что в Украине нужно срочно менять

Украинскую судебную систему надо полностью разогнать, считает глава исполкома Совета реформ Михаил Саакашвили. Такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24".

"Там полный хаос, это старая совковая система, где сам черт ногу сломит и где все перепутано. Во-первых, очень много судов — 760. Надо оставить максимум 200. Надо упразднить Хозяйственный суд, Административный суд, целый ряд других судов. Сегодня ты принял решение на благо народа, а кто-то идет в Винницкий суд и отменяет твое решение, потому что все специально сделано для того, чтобы ничего хорошего не происходило. Судьи сами себя контролируют, и надо отменить эту систему", — сказал он.

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Саакашвили рассказал, как, по его мнению, необходимо реформировать судебную ветвь власти.

"Чтобы этого не было, Высший совет правосудия нужно отменить, отменить Высшую квалификационную комиссию судей, сделать один орган контроля за судьями, укомплектовать больше половины не действующими судьями, а авторитетными представителями общества через прозрачный конкурс.

Вторая часть – Верховный суд нужен не такой, а который будет создавать стандарты правосудия, чтобы там было меньше людей, а Конституционный суд вообще не нужен, он просто занимается вредительством, его надо упразднить через референдум и делать конституционную коллегию в маленьком Верховном суде. Судьи будут огрызаться и шантажировать, но они – главное препятствие Украины на пути к благосостоянию, и их надо трогать", — заявил политик.