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"Для Байдена Украина — большая часть жизни": журналист о Донбассе и выборах в США Александр Мартыненко рассказал, как итоги американских выборов могут повлиять на переговоры о ситуации на Донбассе

Об изменениях в Конституцию Украины в пользу ОРДЛО речь не идет. Об этом заявил гендиректор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко в эфире канала "Украина 24".

"Все прекрасно понимают, что процесс (переговоров по Донбассу — ред.) в замороженном состоянии, что никакого движения в билжайшее время не будет. Спросите у Казанского и Гармаша, наших бывших коллег, которые сейчас в политической подгруппе в Минске, — конечно, никаких изменений в Конституции в части национализации тех регионов — об этом речь не идет вообще. Можно говорить о законе о выборах, о различных модальностях, о чем они там говорят несколько лет, и это нормально. А никто изменений в Конституцию, учитывая особенности этих отдельных районов, никто вносить не будет, потому что они не будут поддержаны. Что касается очередности выполнения Минска, позиция России четкая, Минск для них священная корова. Трогать его нельзя. Мы помним, как Меркель сказала на нормандском саммите, что Минские договоренности не высечены на камне. И это давало надежду на возможность модернизации Минска. Но на сегодняшний момент все стоит, потому что Россия на этом стоит", — сказал он.

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Мартыненко отметил, что многое будет зависеть от результатов выборов президента США этой осенью.

"В конце концов мы все будем ждать, и европейская сторона также, конца ноября, когда в США пройдут выборы президента. От них будет зависеть очень многое. Я думаю, что еще не было таких президентских выборов в Штатах, которые имели бы такое влияние на международную ситуацию. Для Байдена Украины — значительная часть жизни. Для Трампа это ничто. А для Байдена это его политическая карьера времен вице-президентства. Если он выиграет, то США в каком-то виде усилят влияние, в том числе на европейских партнеров", - сказал он.

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