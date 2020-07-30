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Есть единственное опасение — эксперт о вступлении Кравчука в переговоры по Донбассу Военный эксперт рассказал, справится ли Кравчук с работой в ТКГ и как это скажется на ситуации на Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу вместо ушедшего Леонида Кучмы. Чего ждать от этих перемен, рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что это хорошая новость, учитывая опыт Леонида Макаровича. Главное, чтобы ему хватило здоровья на то, чтобы выполнять эту нелегкую работу. Это единственное опасение. У него опыта намного больше, чем у Кучмы. У него есть и дипломатический, и идеологический опыт. Я надеюсь, что он сможет... Посмотрите на Европу, там есть политики и по 80 лет, и даже больше. Так что я думаю, что в этом плане он должен справиться. Тем более что опыт ведения переговоров может сократить время на эти переговоры", — сказал он.

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Жданов рассказал, стоит ли ожидать в ближайшее время серьезных изменений по текущей ситуации на Донбассе ввиду перестановок в ТКГ и перемирия, которое началось 27 июля.

"Нет, я думаю, что в целом изменений никаких не будет. Конфликт идет к замораживанию, скорее всего. Почему — потому что мы так и не определились с главной целью этой войны, не выяснили, кто та сторона. Как видите, Россия провела переговоры и тут же отказалась от любых гарантий выполнения договоренностей "той" стороной. Они сняли с себя любую ответственность. Поэтому политические вопросы не пересекаются, у нас нет относительно их точки компромисса. Европа, я думаю, вмешиваться не будет, у нее хватает своих проблем. Поэтому я думаю, что до осени он будет замораживаться. Они будут обстреливать, мы будем молчать, пытаться показать миру, что Россия не выполняет. Будем нести потери, к сожалению. Но на данный момент изменить ситуацию мы не можем", — сказал он.

Ранее политический эксперт рассказал, почему Украина должна демонстрировать готовность продолжать перемирие на Донбассе и не реагировать на военные действия врага.