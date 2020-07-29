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Переговоры по Донбассу: в ТКГ дали прогноз насчет участия Кравчука В ТКГ признают, что опыт первого президента лишним не будет

Возможное участие первого президента Украины Леонида Кравчука в Трехсторонней контактной группе по Донбассу существенно не изменит ход переговоров, однако его опыт пригодится украинской стороне.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" представитель Донецкой области в ТКГ в Минске Сергей Гармаш.

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"Если Леонид Кравчук станет главой делегации, я думаю, много не изменится, собственно, в работе делегации. Опыт Леонида Макаровича лишним не будет, его влияние на российский политический истеблишмент лишним не будет", - заявил Гармаш.

Представитель Донецкой области в ТКГ отметил, что не ждет "каких-то революционных изменений".

"Все будет определять, снова же, президент. И президент будет определять политику делегации и дальнейшего хода минского процесса", - добавил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что рассматривает несколько кандидатур на пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, среди которых - первый президент Украины Леонид Кравчук и вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.