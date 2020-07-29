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Кравчук рассказал, присоединится ли к переговорам по Донбассу Кравчук намерен поставить в Офисе президента ряд вопросов

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24" не исключил возможность своего вхождения в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу вместо второго президента Леонида Кучмы.

Кравчук сообщил, что 30 июля намерен прийти в Офис президента, чтобы обсудить перспективы своего присоединения к переговорам.

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"Если мне предложат (участвовать в ТКГ - ред.), я задам вопросы и просьбы, которые у меня возникли. И когда мы достигнем консенсуса... Понимаете, отказаться можно от чего угодно, но когда речь идет о жизни и смерти людей и человек что-то может сделать - ну, отказываться очень сложно", - отметил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что рассматривает несколько кандидатур на пост главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, среди которых - первый президент Украины Леонид Кравчук и вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Ранее экс-президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.