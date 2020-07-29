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Уникальная ситуация: экс-министр о переговорах с Ираном по сбитому самолету Относительно компенсаций - это будет решаться на уровне политического руководства Украины и Ирана

Экс-министр МИД Павел Климкин в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал переговоры о компенсации за сбитый в Иране украинский самолет.

«Идет расшифровка черных ящиков, обработка этих результатов еще должна быть сделана. Посекундно нужно разобраться, что и как произошло. И только потом давать юридическую квалификацию. Это критически важно для того, чтобы Иран признал, что он совершил, и в конце концов дал четкие обязательства (и это важно в международном праве) это не повторять. Это важно для сумм компенсаций, и это важно морально», - заявил бывший министр.

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По его словам, украинская дипломатия в этом вопросе достойно поработала.

«Относительно компенсаций - это будет решаться на уровне политического руководства Украины и Ирана. Нам важно, чтобы у нас была чистая юридическая позиция. Если Иран будет тянуть или пытаться избежать положенных компенсаций, то я не исключаю, что Украине придется идти в международный суд», - отметил экс-глава МИД.

На вопрос ведущего, не является ли уникальностью то, что на борту украинского самолета погибли в том числе и граждане Ирана, интересы которых сейчас отстаивает Украина, Климкин ответил утвердительно.

«Это уникальность. Это и в политическом, и в правовом смысле очень важно. И это говорит в нашу пользу, поскольку мы способны отстаивать интересы всех родственников, всех близких, потому что это был наш самолет -и мы понимаем ответственность всех. Мы очень тесно сотрудничаем с канадцами - и они это очень хорошо оценивают. Поэтому это эмоционально и морально очень правильная история для Украины. Она добавит нам как минимум эмоционального уважения», - подчеркнул Климкин.

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Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, совершавший рейс "Тегеран - Киев", разбился утром 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января иранские власти признали, что Boeing ошибочно сбили иранские военные.