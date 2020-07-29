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Решение о карантине было правильным: медэксперт назвал причины Никто не знал, какая это болезнь, какие риски, будет ли готова система здравоохранения с этим работать

Президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что решение о карантине в связи с распространением коронавируса COVID-19 было правильным.

«Тогда, когда в Украине объявляли карантин, это было политическое решение. Потому что по украинскому законодательству эпидемия у нас определяется главным санитарным врачом, которого, кстати, на то время у нас не было - определяется, если заболели и есть в активном процессе больше 200 тысяч граждан», - отметил эксперт.

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По его словам, решение о карантине было политическим, но правильным.

«Мы не перешли эти показатели, поэтому решение было политическим, оно было правильным, потому что никто не знал, какая это болезнь, какие есть риски, будет ли готова система здравоохранения с этими вызовами активно работать. На сегодняшний день мы можем сказать, что система здравоохранения и отважный труд медиков позволили взять на медицинском уровне эту инфекцию под контроль», - подчеркнул Сорока.

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Напомним, ранее в эфире "Украина 24" эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал, ждать ли в Украине второй волны коронавируса.