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"Пять сценариев для Донбасса": в СНБО раскрыли планы Зеленского Алексей Данилов объяснил, что России дали очередную попытку мирным путем уйти из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в вопросе перемирия на Донбассе действует в пределах годового плана, утвержденного накануне саммита "нормандской четверки" в Париже. Данный план является одним из пяти сценариев, которые рассматривала украинская власть.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя прекращение огня на Донбассе.

"Напомню, 5 декабря 2019 года состоялось закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором рассматривалось 5 сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской областей. Мы сейчас работаем по первому утвержденному сценарию, с которым Владимир Александрович Зеленский ехал на саммит в Париж 9 декабря. Он ехал и у него за плечами было решение СНБО Украины. Оно до сих пор является действующим", - заявил он.

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Как отметил Данилов, Зеленский тогда сказал, что берет год для решения этой ситуации.

"Год будет истекать 9 декабря. После того как 9 декабря пройдет, мы будем понимать, что делать дальше. Мы дали попытку нашему противнику еще раз мирным путем уйти из нашей страны", - подчеркнул секретарь СНБО.

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На вопрос, что будет делать власть после 9 декабря, если первый годовой сценарий не сработает, Данилов ответил:

"Я думаю, будет заседание СНБО, доклад всех наших силовых структур, как это происходило 5 декабря, и после этого будет принято решение СНБО".

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24" также заявил, что украинская армия будет отвечать на обстрелы на Донбассе.