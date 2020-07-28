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Кучма не сможет оставаться в стороне от переговоров по Донбассу — секретарь СНБО Секретарь СНБО рассказал, что Леонид Кучма будет делать после выхода из переговоров по Донбассу

Экс-президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Что Кучма будет делать дальше, рассказал в эфире телеканала "Украина 24" секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Я знаю Леонида Даниловича с 1994 года. Он никуда от проблем, которые есть в нашей стране, не уйдет. Кроме того, ему 81 год, это очень опытный человек, он очень хорошо понимает процессы, которые происходят не только в отношениях Украины и России, а и в отношениях, развивающихся вообще в мире. Автор книги "Украина не Россия" — именно Леонид Данилович Кучма, и он очень хорошо знает, о чем идет речь", — сказал он.

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Секретарь СНБО уверен, что Кучма не будет оставаться в стороне от переговоров по Донбассу, несмотря на свой официальный уход.

"Понимая государственную позицию Леонида Даниловича, я не верю, что он вообще может отстраниться от этих процессов. Он обязательно будет помогать Владимиру Александровичу Зеленскому. Иногда совет гораздо ценнее, чем присутствие в тех или иных группах. Совет дорого стоит, особенно в современном мире", — сказал он.

Данилов отметил, что кандидатуры на замену Кучме в ТКГ есть, однако отказался назвать фамилии.

Ранее представитель Донецка в ТКГ рассказал, что Украина подняла принципиальный вопрос на переговорах по Донбассу.