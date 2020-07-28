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Вслед за Кучмой: известный российский политик может выйти из переговоров по Донбассу Озвучен неожиданный прогноз относительно состава ТКГ в Минске

Россия может изменить состав своей делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, после того, как украинскую делегацию покинул второй президент Украины Леонид Кучма. Уйти из ТКГ может руководитель делегации РФ, бывший глава российской Госдумы Борис Грызлов.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

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Гармаш спрогнозировал, что лидерскую позицию Кучмы в ТКГ займет вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"За время моей работы в ТКГ я Кучму ни разу не видел, фактически руководство осуществлял Резников. Вполне логично, если он и возглавит нашу делегацию на переговорах. По реакции России мне интересен этот момент, потому что у Кучмы и Грызлова, который был в свое время председателем Госдумы России, примерно одинаковый статус, и они очень серьезно к нему относятся. Поэтому я допускаю возможность того, что и Грызлов теперь захочет выйти, но не факт, что его отпустят", - рассказал представитель Донецка в ТКГ.

Гармаш отметил, что Грызлов "несколько раз не очень позитивно отзывался о Резникове".

"Ему будет теперь тяжело, скажем так, дипломатично вести переговоры. Президентское звание Кучмы очень важно в дипломатическом процессе. Если уйдет Грызлов – тональность переговоров изменится", - считает он.

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Ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил в эфире телеканала "Украина 24", что перемирие на Донбассе выгодно России.