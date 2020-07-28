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Может стать основой для большего — эксперт о важном международном проекте с Украиной Политический эксперт назвал основные задачи Люблинского треугольника

Польша, Литва и Украина основали формат "Люблинский треугольник", который станет важным элементом укрепления центральной Европы и Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Событие прокомментировал политический эксперт Александр Антонюк в эфире канала "Украина 24".

"Когда создается какой-то проект, есть некая цель. Цель глобальная. Кулеба очертил пока что вопрос безопасности. Вместе с тем этот треугольник, насколько я знаю, будет заниматься не только гуманитарно-историческими событиями, а это еще и вопрос развития туризма, инфраструктурных общих проектов. Я часто слышу про такой проект как Балто-Черноморский союз. И мне кажется, что этот треугольник может стать основой этого экономического союза", — сказал он.

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Антонюк считает, что дальнейшее развитие формата зависит от всех участников.

"Я думаю, что общие моменты, которые нас объединяют, — это и есть основа создания этого формата. Далее все будет зависеть от нас с вами, от тех, кого мы выбираем, и от тех, кто становится министрами", — сказал эксперт.

Он также назвал основные направления, которыми будет заниматься Люблинский треугольник: это безопасность, экономика, инфраструктура, туристические и гуманитарные проекты.

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28 июля министры иностранных дел Украины, Польши и Литовской Республики заявили о создании «Люблинского треугольника» – трехсторонней платформы для политического, экономического и социального сотрудничества между странами.

Отмечается, что стороны организуют консультации на уровне руководств МИД своих стран и образуют в министерствах иностранных дел должности представителей по вопросам сотрудничества в рамках "Люблинского треугольника". Они будут проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий.