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Кучма вышел из переговоров по Донбассу — кто его заменит, рассказал политолог Эксперт рассказал, кому Леонид Кучма передал полномочия в Трехсторонней контактной группе

Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Как дальше будут проходить переговоры, рассказал политолог Олег Саакян в эфире канала "Украина 24". В частности, он ответил на вопрос, кто мог бы заменить Кучму в группе.

"Тот, кто уже стал и кому Кучма последние полгода передавал бразды правления — Алексей Резников. В последние месяцы у них было тесное сотрудничество, и Кучма даже еще до прихода Зеленского, еще при Порошенко говорил, что он собирается уходить. Но оставался из-за того, что не было (кого-то на замену — ред.). Тем более, что до этого ушел Марчук", — сказал он.

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Саакян отметил, что Резников присутствует в группе как переговорщик, а не украинский чиновник.

"Все, с кем я общался, говорили, что Резников — один из лучших, из топ-3 переговорщиков Украины. И если посмотреть на течение переговоров в ТКГ, россиянам это не очень понравилось. Им не до шуток, потому что Украина стала намного более активной в своем поведении. Это не только благодаря Резникову, но то, что на сегодняшний день в нем сходятся профессиональные навыки, и исходя из того, что Кучма теперь уходит, то и он, очевидно, увидел, что Резников перехватил эстафеты", — сказал он.

Ранее вице-премьер Алексей Резников заявлял, что в нормандский формат надо добавить еще две страны.