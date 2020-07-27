23:27, Вчера

Ляшко предложил альтернативу легализации проституции в Украине Политик жестко раскритиковал идею "слуг народа"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" жестко раскритиковал предложение нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой относительно легализации проституции в Украине. По его словам, чтобы искоренить проституцию, нужно создать побольше хорошо оплачиваемых рабочих мест в стране.

"Сейчас они и проституцию хотят легализовать – Третьякова эта известная, детоненавистница детей из бедных семей. Рассказывает, что, оказывается, главная проблема сегодня в Украине - это легализация проституции. Думаю, что главная проблема в Украине – это бедность. Почему наши девушки идут заниматься таким не очень хорошим делом, как проституция? Потому что нечем заняться", - заявил политик.

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Ляшко считает, что для решения проблемы проституции необходимо побороть бедность в Украине.

"Надо не легализовать проституцию, а сделать все, чтобы девушки этим не занимались, чтобы они работали учителями, врачами, нянечками, и получали хорошую зарплату. И чтобы не было нужды торговать своим телом на Окружной, или в Испании, или в борделе где-то в Голландии. Бедность надо победить. Не женщин стерилизовать, как они предлагают, а поднимать социальные стандарты, а они уже даже отменили беби-боксы, которые Гройсман создал", - отметил он.

Также лидер Радикальной партии припомнил Третьяковой скандальное заявление о "детях низкого качества" в малообеспеченных семьях:

"Вот выходит Третьякова, глава профсоюза проституток, и рассказывает, что дети из бедных семей неполноценные. Плохие слова? Конечно. И вот таких плохих слов понаговаривают – дети слышат плохие слова, им некуда идти заниматься спортом, куда они потом идут? Либо в "генделык", либо наркота, либо еще какая-то хреновина. И потом, к сожалению, дети родителей не радуют".

Напомним, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова подала в суд на лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Третьякова потребовала у Ляшко 1 млн грн моральной компенсации за оскорбления. В ответ политик пригрозил "слуге народа" встречным иском и лишением депутатского мандата.