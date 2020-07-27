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Визит Зеленского в США: политолог объяснил, ждать ли встречи с Трампом Для американских избирателей тема Украины крайне негативная, заявил Джейсон Смарт

Президент Украины Владимир Зеленский во время предстоящего визита в США не может рассчитывать на встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал американский политолог Джейсон Смарт.

"Я очень сомневаюсь, что они встретятся в Америке до выборов. До выборов осталось 100 дней – очень мало времени. Сейчас для американцев тема Украины не самая актуальная. Для избирателей эта тема крайне негативная, потому что из-за Украины Трамп получил скандал с импичментом. Поэтому людям лучше не напоминать об Украине, для него это негатив в данный момент", - заявил Смарт.

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Политолог также отметил, что ситуацию осложняет карантин в США.

"Сейчас в Америке везде карантин, все закрыто. Даже президент США редко ездит по стране, он в основном сидит в Белом доме, как и все граждане, сидят дома. Сейчас вероятность, что будет какая-то встреча, не очень большая. Даже для Зеленского организовать поездку в США очень сложно, поскольку все закрыто", - объяснил он.

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Напомним, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью РБК-Украина рассказал, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США может произойти до выборов американского президента, намеченных на 3 ноября. По его словам, Зеленский может открыть генконсульство Украины в Хьюстоне (штат Техас), а также встретиться с представителями украинской диаспоры в Сиэтле (штат Вашингтон).