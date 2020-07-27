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В Украине хотят повысить штрафы за домашнее насилие — подробности от депутата Нардеп Анна Скороход рассказала о законопроекте в защиту семей

В Верховной Раде предложили увеличить штрафы за домашнее насилие. Подробности рассказала в эфире канала "Украина 24" одна из авторов законопроекта, народный депутат Анна Скороход.

"Я уверена, что если человек будет понимать, что за свои поступки понесет ответственность, то будет результат. Пока нет ответственности, какие бы профилактически работы ни проводили, с какими бы психологами ни работали, этого будет недостаточно. У нас в целом еще очень много вопросов относительно домашнего насилия, обращения с женщинами, матерями, проблемы в семье... Это очень большой спектр проблем, которые необходимо решать. Специальные службы сейчас с этим не справляются", — сказала она.

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По мнению депутата, государство должно активнее решать проблемы в семьях украинцев.

"Нужно вносить изменения в законодательство и внедрять какие-то программы. Мы знаем, что много организаций помогает женщинам и семьям в сложных условиях. Хотелось бы, чтобы государство принимало в этом больше участия, чем сейчас", — сказала она.

Скороход выразила надежду, что на осенней сессии будет принят ряд законов в этом направлении.

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Действующие штрафы за первое совершение правонарушения – от 170 до 340 гривен, а за повторное в течение года – от 340 до 680 гривен. Законопроект предлагает ввести штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. В случае повторного нарушения предлагается увеличить штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен.