"Слуга народа" проведет съезд — дата и подробности от депутата

"Слуга народа" проведет партийный съезд ориентировочно 21 августа. Подробности рассказал в эфире канала "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Съезд партии будет как политическое мероприятие, в первую очередь он будет технический. Главной его темой будет принятие партией решений о местных выборах, а также выдвижение кандидата в народные депутаты по 208 округу. А после этого состоятся областные партийные конференции, на которых будут выдвигаться кандидаты в областные советы, городские конференции — кандидатов на пост городского головы. То есть это все регламентируется законом.

Мы хотим, чтобы наш съезд был максимально публичным, и мы уже на нем в национальной плоскости представим ключевых кандидатов в больших городах", — сказал он.