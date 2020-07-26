"Слуга народа" проведет съезд — дата и подробности от депутата
Нардеп Александр Качура рассказал, чему будет посвящен партийный съезд "Слуги народа"
"Слуга народа" проведет партийный съезд ориентировочно 21 августа. Подробности рассказал в эфире канала "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Качура.
"Съезд партии будет как политическое мероприятие, в первую очередь он будет технический. Главной его темой будет принятие партией решений о местных выборах, а также выдвижение кандидата в народные депутаты по 208 округу. А после этого состоятся областные партийные конференции, на которых будут выдвигаться кандидаты в областные советы, городские конференции — кандидатов на пост городского головы. То есть это все регламентируется законом.
Мы хотим, чтобы наш съезд был максимально публичным, и мы уже на нем в национальной плоскости представим ключевых кандидатов в больших городах", — сказал он.
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Также депутат ответил на вопрос, можно ли говорить, что выдвижение кандидатов в мэры в больших городах — понятие техническое, что они уже определены.
"Так говорить нельзя, потому что в больших городах как Харьков, Одесса сейчас по несколько кандидатов рассматриваются. Окончательное решение будет за местными депутатами и местными ячейками "Слуги народа", но не без участия высшего совета партии и лично президента", — рассказал Качура.
Ранее нардеп раскрыл планы "Слуги народа" на ближайшее будущее в социальной сфере.