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Нашли общий язык: депутат рассказала о важном законе для украинской экономики Депутат Виктория Гриб рассказала, о чем говорит принятие закона о снижении зеленых тарифов

Верховная Рада приняла закон о снижении "зеленого" тарифа и компенсацию не менее 20% выплат по нему из государственного бюджета. Это решение прокомментировала в эфире "Украина 24" депутат Виктория Гриб.

"Нельзя сказать, что инвесторы удовлетворены, но да, появился шанс на продолжения работы в Украине. Все, что у нас происходило в течение последних 8 месяцев, было ужасно. Инвесторы вообще не представляли, каким образом работать дальше, так как они получали не больше 5% за ту энергию, которую производили. У них были обязательства перед банками, где они брали кредиты, и они не могли рассчитаться", — сказала она.

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Гриб считает, что это важный шаг для продолжения сотрудничества власти с инвесторами.

"Я считаю, что сегодняшнее решение, которое было принято Верховной Радой – это компромисс между правительством, Радой и инвесторами. В этом компромиссе нельзя, чтобы все были удовлетворены. Но нашли общий язык, и сейчас будут двигаться дальше", — сказала она.

Напомним, Кабинет министров 10 июня подписал меморандум об урегулировании проблемных вопросов с производителями зеленой электроэнергии. Условиями меморандума предусматривалось принятие закона о зеленых тарифах до 1 августа текущего года, иначе достигнутые компромиссные договоренности потеряли бы свою силу.

Инвесторы вложили в строительство украинских зеленых электростанций более 4 млрд евро. Украина обещала им отдельный "зеленый тариф", по которому она должна была покупать всю произведенную энергию до 2030 года, однако эти закупки не начались.