Нашли общий язык: депутат рассказала о важном законе для украинской экономики

Депутат Виктория Гриб рассказала, о чем говорит принятие закона о снижении зеленых тарифов

Нашли общий язык: депутат рассказала о важном законе для украинской экономики

Верховная Рада приняла закон о снижении "зеленого" тарифа и компенсацию не менее 20% выплат по нему из государственного бюджета. Это решение прокомментировала в эфире "Украина 24" депутат Виктория Гриб.

"Нельзя сказать, что инвесторы удовлетворены, но да, появился шанс на продолжения работы в Украине. Все, что у нас происходило в течение последних 8 месяцев, было ужасно. Инвесторы вообще не представляли, каким образом работать дальше, так как они получали не больше 5% за ту энергию, которую производили. У них были обязательства перед банками, где они брали кредиты, и они не могли рассчитаться", — сказала она.

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Гриб считает, что это важный шаг для продолжения сотрудничества власти с инвесторами.

"Я считаю, что сегодняшнее решение, которое было принято Верховной Радой – это компромисс между правительством, Радой и инвесторами. В этом компромиссе нельзя, чтобы все были удовлетворены. Но нашли общий язык, и сейчас будут двигаться дальше", — сказала она.

Напомним, Кабинет министров 10 июня подписал меморандум об урегулировании проблемных вопросов с производителями зеленой электроэнергии. Условиями меморандума предусматривалось принятие закона о зеленых тарифах до 1 августа текущего года, иначе достигнутые компромиссные договоренности потеряли бы свою силу.

Инвесторы вложили в строительство украинских зеленых электростанций более 4 млрд евро. Украина обещала им отдельный "зеленый тариф", по которому она должна была покупать всю произведенную энергию до 2030 года, однако эти закупки не начались.

Источник Украина 24 Теги Виктория Гриб энергетика тарифы зеленая энергетика