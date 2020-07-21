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Ляшко жестко раскритиковал Третьякову за новое заявление По мнению лидера Радикальной партии, слова нардепа "унижают каждую украинскую семью"

Олег Ляшко в эфире телеканала «Украина 24» жестко раскритиковал очередную инициативу народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой по легализации секс-индустрии. Ранее Третьякова заявила, что поддерживает такую ​​возможность.

"Третьякова - аморальный человек, заявления которого унижают каждую украинскую семью. То, что она назвала детей из бедных семей «некачественными», касается и лично меня. Я тоже ребенок из бедной семьи, моя мама-одиночка, рос в детдоме и интернатах, всего в жизни добился сам. И в моем классе в Борзнянском интернате 36 детей такие же. То есть, она унизила каждого из нас. и вместо того, чтобы дать надежду и поддержку таким мамочкам, которые воспитывают детей сами, она их добивает молотком по голове", - возмутился Ляшко.

По мнению политика, то, что коллеги по фракции Галины Третьяковой покрывают ее после таких скандальных заявлений, демонстрирует уровень нравственности всей партии «Слуга народа».

«Теперь их второй шаг - это легализация проституции. Третьякова, видно, после депутатства будет возглавлять профсоюз проституток и готовит для себя запасной аэродром», - заявил Ляшко.

Напомним, раньше Ляшко заявлял, что 90% украинских семей имеют право подать судебный иск против нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой, которая оскандалилась заявлением о "детях низкого качества" в малообеспеченных семьях.