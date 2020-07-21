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"Мы сразу знали, что он коррупционер" — Ляшко о бывшем крупном чиновнике Лидер Радикальной партии рассказал, как обращался к Гройсману по поводу коррупции в команде "Укравтодора"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил в эфире телеканала "Украина 24", что сразу знал о якобы взяточничестве со стороны бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

"Для нас не было новостью, что Новак — коррупционер. Это для правоохранительных органов было новостью. Для нас это было очевидно сразу. В Новака, кстати, первым заместителем работал Александр Харченко - бывший руководитель Черниговского облавтодора. Обратите внимание, Харченко один из фигурантов получения этих взяток", — сказал он.

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По словам Ляшко, он обращался к премьер-министру по этому поводу, но это не дало результатов.

"Когда Харченко назначили замом к Новаку, я Гройсману еще тогда сказал... Говорю, кого ты назначаешь, это же коррупционер, на нем негде пробы ставить. Команда Радикальной партии с 2017 года боролась с этими взяточниками. Но власть закрывала на это глаза и говорила: это иностранцы, не надо их трогать. Но есть масса честных украинцев, которые готовы работать. Надо вовремя останавливать коррупцию, а не покрывать, потому что это иностранцы", — сказал он.

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20 июля в Польше задержали три человека, в том числе и Славомира Новака. Его подозревают в коррупции, якобы имевшей место в "Укравтодоре". Кроме того, обыски продолжаются и в Украине, где также нашли фигурантов дела. Преступная организация, которую, по словам НАБУ, разоблачили правоохранители, разворовывала средства международных организаций, выделенные на ремонт дорог в Украине.

Славомир Новак — польский политик, бывший министр транспорта, строительства и водного транспорта. В октябре 2016 года он был назначен и.о. главы "Укравтодора". После ряда скандалов 24 сентября 2019 года Новак подал в отставку.