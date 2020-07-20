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Скандалы со "слугами народа": Стефанчук назвал позитивный момент Первый вице-спикер рассказал, от каких скандалов не лихорадило Раду

Народные депутаты от фракции "Слуги народа" часто становятся фигурантами скандальных историй. Единственный позитив в том, что эти скандалы не связаны с коррупцией.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя поведение коллег из парламентского монобольшинства.

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Комментируя резонансную историю с "корабельной сосной", а также скандалы с нардепами Галиной Третьяковой и Богданом Яременко, первый вице-спикер заявил:

"Такие действия не красят парламентария любой страны ... Я это оспаривать не буду. На примере Богдана Яременко можно увидеть, что фактор неотвратимости ответственности состоялся - он лишен своей должности... Я не воспринимаю такой вариант поведения".

В то же время Стефанчук отметил, что Раду "не лихорадило от коррупционных скандалов, от отмывания средств, от влияния депутатов на принятие каких-то незаконных решений".

"Мы уже можем говорить, слава Богу, что у нас нет других видов скандалов. А это несомненно приходит с последующим осознанием, что люди уже вышли из политики приватности, находятся в публичной сфере и должны быть готовы к тому, что каждый их шаг будет оцениваться со стороны общества", - подчеркнул он.

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Напомним, 23 июня в сети опубликовали видео, в котором "слуга народа" Александр Корниенко во время разговора с главой фракции Давидом Арахамией заявил, что их коллега Ирина Аллахвердиева "рабочая баба, как корабельная сосна". Корниенко сначала заявил, что запись смонтирована, но позже вынужден был извиниться за сексизм.

Кроме того, нардеп от партии "Слуга народа" Галина Третьякова оказалась в центре скандала из-за заявления о "детях низкого качества" в малообеспеченных семьях.

Политолог Владимир Фесенко в эфире телеканала "Украина 24" призвал провести для нардепов от "Слуги народа" повторный тренинг в Трускавце, чтобы научить их контролировать свои слова.