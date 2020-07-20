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Стефанчук назвал реформу номер один в Украине Судебная власть должна почувствовать себя властью, заявил первый вице-спикер Рады

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что судебная реформа является самой главной для Украины, но власть далека от ее завершения.

"Судебная реформа, как и любая другая в нашем государстве, продолжается перманентно с момента обретения независимости. К большому сожалению, за почти 30 лет не удалось достичь какого-либо успехов в ключевых реформах. А я глубоко убежден, что судебную реформу можно практически считать реформой номер один. В случае отсутствия нормальной судебной реформы разрушается доверие друг к другу. В случае разрушения доверия мы разрушаем доверие иностранных партнеров", - заявил Стефанчук.

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По словам первого вице-спикера Рады, "судебная власть должна почувствовать себя властью".

"Но власть - это то, что обязывает к ответственности за совершенные шаги. На сегодня я не могу сказать, что мы приблизились к завершению этой реформы. Это очень важный и сложный процесс, потому что судебная ветвь власти имеет отдельные ограничения, в первую очередь - в соответствии с Конституцией", - отметил он.

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Напомним, ранее эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский в эфире телеканала "Украина 24" прояснил судьбу ключевой реформы в Украине.