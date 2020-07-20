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Мы можем потерять контроль над отраслью — депутат о важном законе Депутат рассказала, почему важно принятие закона, регулирующего зеленую энергетику

В Раду внесли законопроект про пересмотр тарифов на зеленую энергетику. Сейчас его рассматривает комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Детально об этом рассказала депутат Виктория Гриб в эфире канала "Украина 24".

"Законопроект очень важен для Украины, потому что если мы будем двигаться дальше без него, у нас хаос в энергетике, хаос неплатежей будет продолжаться. Если уже долги государства перед зеленой энергетикой, атомной энергетикой и другими игроками рынка составляют примерно 50 млрд гривен, то представьте себе, что мы будем делать, когда продолжат строиться и солнечные энергостанции, и другие", — сказала она.

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Депутат отметила, что в законе речь идет не только о тарифах, а и о других важных аспектах.

"Речь идет не только о том, чтобы снизить сейчас тариф на 7,5% для ветра и 15% для солнца, а также о том, чтобы навести порядок в строительстве. Разрешения на строительство выдавались "Укрэнерго" хаотично. У нас на сегодня уже больше солнечных станций, чем было запланировано в нашем энергетическом плане. Именно потому необходимо принять этот законопроект, который сегодня правительство внесло в парламент. Как раз комитет по энергетике и ЖКГ проголосовал за то, чтобы его можно было вынести завтра в зал и проголосовать за него. Единственное, что также рассматривались правки. Было подано примерно 1 300 правок, которые я считаю поправочным спамом", — сказала она.

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Гриб назвала последствия, которые будут, если Верховная Рада не примет закон.

"Тогда инвесторы пойдут в арбитражи, и для Украины это будет очень невыгодно, потому что международный арбитраж может назначить оплату всех тех средств, которые инвесторы вкладывали в нашу экономику. Кроме того, могут назначить штрафы. Это миллиарды долларов. Кроме того, если мы не примем закон, то будут строиться солнечные и гидростанции, и мы потеряем полностью контроль над отраслью", — сказала она.

Гриб добавила, что непринятие закона также негативно скажется на инвестиционном имидже Украины как страны, которая выполняет свои обязательства.

Напомним, Кабинет министров 10 июня подписал меморандум об урегулировании проблемных вопросов с производителями зеленой электроэнергии.

Инвесторы вложили в строительство украинских зеленых электростанций более 4 млрд евро. Украина обещала им отдельный "зеленый тариф", по которому она должна была покупать всю произведенную энергию до 2030 года, однако эти закупки не начались.