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Можно отправить и сто законов — Разумков рассказал о планах депутатов Председатель Верховной Рады рассказал, чем займутся депутаты на внеочередной сессии

Над чем в первую очередь должны поработать народные депутаты на внеочередной сессии, рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в комментарии каналу "Украина 24".

"Много законов, которые нужно принимать, как говорится, "на вчера". Определить, какие из них более или менее принципиальные, очень трудно. Будут выходить инициаторы внеочередной сессии. Мы также ограничены во времени, потому что можно и сто законов отправить на внеочередную сессию, но это займет непонятно сколько времени. Я думаю, что за день больше 20 законов или постановлений пройти очень сложно", — сказал он.

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Разумков рассказал, что иногда происходят споры о том, что в первую очередь нужно выносить на повестку дня.

"Второй аспект — это сроки и срочные вопросы, которые будут стоять перед теми или иными комитетами. На завтрашнем заседании много разных законопроектов, постановлений, отмен постановлений от разных фракций и комитетов. Я думаю, что каждый из них будет отстаивать (свое — ред). Приходится вступать в дискуссии по повестке дня. Что-то я предлагаю, что-то коллеги. Вы видите такие дискуссии на заседаниях Согласительного совета. Сказать, что это бывает часто, неправильно, но такое бывает", — рассказал он.

Ранее в "Слуге народа" оценили шансы партии на следующих выборах.

Отметим, внеочередная сессия Рады запланирована на 21 июля. В то же время, Разумков не исключает, что Рада соберется на внеочередную сессию еще один или два раза.