"Закручивание гаек": в "Голосе" объяснили слухи о досрочных выборах

Слухи о досрочных выборах – это метод влияния на "Слугу народа". Об этом заявила глава партии "Голос" Кира Рудик в эфире канала "Украина 24".

"Слухи о досрочных парламентских выборах – один из способов давить на монобольшинство, которое, как мы видим, перестает голосовать по указке, и для того, чтобы провести голосование, президент должен сам приходить и просить всех в зале. Мы эти слухи начали видеть впервые после проваленной программы правительства.

Именно такое закручивание гаек является обещанием о досрочных парламентских выборах, что если вы не будете голосовать так, как вас просят, вы будете заменены. Других причин для этого я пока не вижу", — сказала она.