"Закручивание гаек": в "Голосе" объяснили слухи о досрочных выборах
Нардеп Кира Рудик рассказала, о чем говорит появление слухов про досрочные выборы в парламент
Слухи о досрочных выборах – это метод влияния на "Слугу народа". Об этом заявила глава партии "Голос" Кира Рудик в эфире канала "Украина 24".
"Слухи о досрочных парламентских выборах – один из способов давить на монобольшинство, которое, как мы видим, перестает голосовать по указке, и для того, чтобы провести голосование, президент должен сам приходить и просить всех в зале. Мы эти слухи начали видеть впервые после проваленной программы правительства.
Именно такое закручивание гаек является обещанием о досрочных парламентских выборах, что если вы не будете голосовать так, как вас просят, вы будете заменены. Других причин для этого я пока не вижу", — сказала она.
Ранее Рудик рассказывала, что партия "Голос" планирует создать теневое правительство.