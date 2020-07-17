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Обыски в Окружном админсуде Киева: что известно о фигурантах дела 12 лицам инкриминируют участие в преступной организации

Национальное антикоррупционное бюро Украины по результатам обысков в Окружном административном суде Киева объявит подозрение 12 лицам. Им инкриминируют незаконное установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира. По ее словам, сейчас сообщили о подозрении восьми лицам - речь идет о главе Окружного админсуда Киева, его заместителе, пяти судьях этого суда, а также о председателе Государственной судебной администрации Украины.

"Еще идет процесс вручения подозрений четырем другим лицам. По данным следствия, именно 12 человек действовали в пределах преступной организации во главе с главой Окружного административного суда Киева. Их действия были направлены на захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия, а также на создание искусственных препятствий в работе этих ведомств", - рассказала она.

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Олифира отметила, что детективы НАБУ продолжат собирать доказательства, чтобы завершить расследование, после чего открыть материалы для ознакомления и передать в суд.

"По процедуре может идти речь об избрании меры пресечения, если детективы и прокуроры сочтут это необходимым и будут иметь для этого основания", - добавила пресс-секретарь НАБУ.

Отметим, ранее журналист Юрий Бутусов в соцсети Facebook сообщил, что НАБУ объявило подозрение главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, заместителю председателю суда Евгению Аблову, пяти судьям и председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В Окружном админсуде Киева такие действия НАБУ связывают с расследованием дел Майдана.