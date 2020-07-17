Виноват коронавирус: в "Голосе" интересно объяснили свое громкое решение

Партия "Голос" 17 июля объявила о своем уходе в оппозицию. Это решение прокомментировал народный депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин в эфире канала "Украина 24".

"На самом деле, решение о переходе в оппозицию было принято еще полгода назад. Но тогда началась проблема с коронавирусом. В тот момент объявлять о переходе в оппозицию — это бы выглядело достаточно непродуктивно.

Почему мы были вынуждены перейти в оппозицию? Потому что нам власть обещала новые подходы, что в правительстве не будет людей, которые подозреваются в совершении коррупционных действий. Но сейчас мы видим, что на самом деле чем дальше, тем больше именно таких людей попадает в правительство. Складывается странная ситуация, что нам обещали посадки коррупционеров, но не посадки в министерские кресла", — заявил он.