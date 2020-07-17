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Не стоит спешить — эксперт о решении Рады по районам в Украине Политолог рассказал, что не так с процессом децентрализации, которую хотят провести в Украине

Верховная Рада 17 июля поддержала проект постановления №3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 138 новых. Это решение прокомментировал политический эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала "Украина 24".

"Была правильная последовательность, предложенная около 3-4 месяцев назад. Проект изменений в Конституцию относительно децентрализации, введение префектов и так далее. Там предусматривались очень хорошие позитивные вещи: ликвидация областных государственных администраций, передача полномочий на места, передача полномочий территориальным общинам, больше выборов, а значит, и больше контроля над представителями, которых выбрали. Люди, что называется, ближе к земле, где они находятся и принимают решения", — сказал он.

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Мусиенко рассказал, что этот проект закона отложили и начали с укрупнения районов, что нарушает всю логику изменений.

"Мы меняем логику. Для чего? Сначала нужно было дать сформироваться всем территориальным общинам, чтобы там прошли выборы, а дальше уже, чтобы решали живущие там люди. А мы увидели, что говорим "децентрализация", "передача полномочий на места", а где это все сейчас? И в контексте этого я говорю о том, что, возможно, не стоит спешить. Возможно, нужно было рассмотреть по полной процедуре эти изменения в Конституцию, объяснить людям, что они означают, провести обсуждения. После этого принимать уже эти законы. А сейчас нарушена логика. И возникает вопрос о том, что количество не всегда означает качество", — сказал он.

Ранее эксперт рассказал, что украинская власть пытается в "турборежиме" завершить реформу децентрализации, чтобы сформировать объединенные территориальные общины до старта местных выборов.