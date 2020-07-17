Пытаются найти оправдание — политолог о громком заявлении "Голоса" в Раде

Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила в парламенте, что партия переходит в оппозицию. Это заявление прокомментировал политолог Юрий Подорожний в эфире канала "Украина 24".

"Голос" пытается найти какие-то оправдания тому, что их приход в Верховную Раду оказался провальным. Лидер их покинул, и фракция пытается найти какие-то мотивы хотя бы для людей, которые им поверили.

Кроме того, близятся местные выборы. Многие люди, которые поддерживали "Голос" и сотрудничали с ним, готовы были баллотироваться от этой политической силы в органы местной власти. Поэтому такие громкие заявления. Очевидно, можно их назвать стартом к предвыборной кампании в местные советы", — сказал он.