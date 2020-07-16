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Новый вице-премьер ответил на обвинения в "дерибане" Олег Уруский прокомментировал обвинения со стороны депутата от "Голоса"

Олег Уруский, назначенный сегодня вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, ответил в эфире "Украина 24" на обвинения в коррупции со стороны партии "Голос".

"Когда высказываются такие серьезные обвинения (от депутата Александры Устиновой о "дерибане" – ред.), надо оперировать конкретными документами. Да, действительно, я работал главой наблюдательного совета ЧАО "Радар", это было в 2014 году. За время моего руководства никаких решений по поводу отчуждения каких-либо территорий или земельных участков не принималось. Я бы сейчас не хотел втягиваться в судебную тяжбу. За то время, пока я был главой наблюдательного совета, завод "Радар" работал пять дней в неделю, и после того, как я ушел, у него было заказов на 200 млн гривен. А когда сменилось руководство, завод был доведен до банкротства. И сегодня он работает один день в неделю, почему-то об этом депутаты не говорят", — сказал он.

Ранее нардеп от "Голоса" Александра Устинова в ходе обсуждения кандидатуры Уруского обвинила его в причастности к коррупции. По ее словам, в 2014 году, когда Уруский был председателем наблюдательного совета государственного предприятия "Радар", которое входило в концерн" Укроборонпром", он согласовал, чтобы 10 гектаров в центре Киева возле дворца "Украина" отдали частной компании под застройку на условиях, что государство получит 1,5% квартир из тех, которые будут построены. При этом в Киеве обычно это не менее 8-10%, заявила депутат.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за назначение Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.